Limoges : une infirmière libérale agressée pour ses masques de protection contre le coronavirus

Une infirmière libérale de Limoges a porté plainte ce jeudi, suite à une agression au cours de laquelle on lui a volé du gel hydroalcoolique et des masques de protection contre le coronavirus. Le parquet de Limoges promet la plus grande fermeté contre ce type d'actes.

Une infirmière libérale de Limoges victime d'une agression ce jeudi matin, au cours de laquelle on lui a volé son stock de masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique. Elle venait de terminer une visite chez une patiente et regagnait sa voiture, lorsqu'un individu lui est tombé dessus. Sous la menace, elle a été obligée de lui obéir et de lui remettre ces outils de travail devenus très précieux depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Les professionnels de santé ont eux-mêmes beaucoup de mal à se procurer ces masques, ce qui rend cette agression encore plus difficile à vivre pour l'infirmière qui a aussitôt porté plainte au commissariat de Limoges.

"Malheureusement on va se retrouver devant des situations et des comportements de plus en plus compliqués" redoute pour sa part Béatrice Campovecchio, la présidente de l'ordre des infirmiers en Haute-Vienne. Elle envisage d'ailleurs de recommander à ses collègues d'enlever les caducées sur leurs voitures, pour ne plus avoir de signe distinctifs indiquant leur profession. De son côté, le procureur de Limoges Jean-Philippe Rivaud estime que "les violences sur les soignants sont inacceptables et encore plus dans ce contexte." Il demande aux policiers et gendarmes de renforcer leur vigilance et les magistrats du parquet ont pour consigne de réclamer des sanctions pénales fermes pour ce type d'agressions.