Limoges : une jeune femme fait une chute du 14ème étage

Limoges, France

Il était environ 10 heures ce mercredi matin. Une jeune femme, âgée d'environ 25 ans, a fait une chute de la plus haute tour du quartier du Val-de-l'Aurence, allée du Maréchal Lyautey, à Limoges. Elle est tombée du 14ème étage, soit environ 30 mètres de chute. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place. La jeune femme n'a pu être ranimée et est donc décédée. On ignore encore s'il s'agit d'une chute accidentelle, d'un homicide ou d'un suicide. La police a ouvert une enquête. Une prise en charge psychologique de la famille sera assurée par un psychologue d’Habitat et Humanisme.