Limoges: une mamie se servait de son petit fils pour voler des parfums

C'est finalement le grand père qui a ramené au commissariat de police l'enfant et le flacon de parfum dérobé

C'est une méthode de vol peu banale. Samedi à Limoges une grand mère coutumière des vols à l'étalage s'est servie de son petit fils pour dérober un flacon de parfum dans un magasin du centre ville. La voleuse âgée de 54 ans avait dissimulé le flacon sous le manteau de l''enfant âgé de 6 ans. Mais le manège a été repéré par les vigiles . Si la mamie et la femme qui l'accompagnait ont pu être interpellées , le garçon a réussi, lui, à prendre la fuite. Inquiète de le savoir dans la nature, la grand mère a prévenu son conjoint. Et deux heures après le grand père s'est finalement présenté au commissariat avec l'enfant et le flacon de parfum .

Les deux femmes devront s'expliquer devant la justice prochainement.