Limoges : une marche blanche organisée ce mardi en hommage aux victimes de l'accident de scooter

Une marche blanche est organisée ce mardi à Limoges en hommage aux deux jeunes tués lors d'un accident de la circulation samedi soir. Sur les réseaux sociaux, l'appel est lancé à se réunir à 14h30 place Carnot. Le convoi devrait se dérouler jusqu'au lieu du drame, avenue du général Leclerc, dans le quartier de la Bastide. Quelques perturbations de circulation sont à prévoir.

Le conducteur de 17 ans, et son passager de 23 ans, ont percuté une voiture après un refus d'obtempérer, et une course-poursuite avec la Bac de Limoges. Deux enquêtes sont ouvertes pour "refus d'obtempérer aggravé" et pour "homicide involontaire".