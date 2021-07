Limoges : une mobilisation pour éviter la prison aux mis en cause dans l'incendie de l'émetteur des Cars

Large mobilisation et prise de parole du comité de soutien du 15 juin devant la Cour d'appel de Limoges

"Personne en prison" pouvait t-on lire sur l'une des banderoles installée ce jeudi matin devant la Cour d'appel de Limoges par les membres du comité de soutien du 15 juin. Un comité qui a mobilisé une centaine de personnes venue défendre les 3 personnes mises en examen dans l'affaire de l'incendie de l'émetteur des Cars en janvier dernier et l'incendie de voitures Enedis en 2020 à Limoges. Les trois personnes mises en cause dont l'ancienne directrice de l'école de Gentioux en Creuse, ont été laissées libres sous contrôle judiciaire mais le parquet a fait appel pour demander le placement en détention de deux d'entre elles.

Une décision de la Cour d'appel attendue le 22 juillet

Le comité de soutien du 15 juin montre sa détermination à défendre jusqu'au bout les 3 personnes mises en examen pour associaiton de malfaiteurs © Radio France - Françoise Ravanne

Les membres du comité du 15 juin (date à laquelle 12 personnes avaient été interpellées) dénoncent l'utilisation des moyens de lutte anti-terroriste pour aller fouiller dans l'entourage des personnes mises en cause et qui n'ont rien à voir avec les faits. "C'est un arbitraire total" dénonce Antoine l'un des porte-paroles du Comité. Le comité va devoir patienter encore une semaine pour connaitre la décision de la Cour d'appel de Limoges concernant la mise en détention de deux des mis en cause, deux habitants de la Haute-Vienne. L'affaire a été mise en délibérés au jeudi 22 juillet.

Certains sont venus du plateau de Millevaches pour soutenir les personnes mises en examen et dénoncer une enquête "arbitraire" © Radio France - Françoise Ravanne

"La Cour d'appel se donne le temps de la réflexion, c'est une bonne chose"- L'un des avocats de la défense

Deux des trois personnes mises en cause dans cette affaire avaient été mises en examen pour dégradations et associations de malfaiteurs. Des traces d'ADN ont aussi été découvertes sur les lieux de l'incendie de l'émetteur des Cars mais "Ce n'est pas une preuve" pour maître Henri Braun, l'un des avocats de la défense dont le client, un retraité est sous la menace d'un placement en détention. "Mettre en détention provisoire un retraité qui est unanimement apprécié est une mauvaise idée et le fait que la chambre d'instruction ait mis son délibéré au 22 juillet est une bonne chose, ça veut dire que la cour se donne le temps de la réflexion" souligne l'avocat.

Mais le jeudi 22 juillet, le comité du 15 juin appelle à une nouvelle mobilisation à Limoges.