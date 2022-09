Limoges : une moto cross à contre-sens pour échapper à la police

Un homme de 19 ans a été interpellé ce samedi à Limoges, après une course poursuite d'une demie heure. Il a voulu se soustraire à un contrôle de police mis en place dans le cadre de la lutte contre les rodéos urbains dans la Zup du Val de l'Aurence. Il est présenté ce lundi au parquet.

L'homme a été interpellé par les motards de la police et une patrouille du secteur ouest de Limoges

Les rodéos urbains sont une priorité pour les services de police et de gendarmerie depuis plusieurs semaines. Dans ce cadre, ce samedi en début d'après-midi, une patrouille de police s'installe rue de la Perdrix dans le quartier du Val de l'Aurence, à Limoges.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est alors que les policiers entendent un fort bruit de moteur, celui d'une moto cross, sans plaque d'immatriculation, et tentent d'interpeller son conducteur. Mais ce dernier ne s'arrête pas, ne ralentit pas son allure et prend la rue de la perdrix à contre-sens. L'homme porte un casque et une cagoule pour dissimuler son visage mais, le signalement est assez précis.

La patrouille tente de poursuivre la moto, mais elle s'enfuit par le parc de l'Aurence. Inaccessible pour la voiture de police, qui reçoit le soutien de deux motards. A 14h20, la moto est repérée dans le secteur de la roseraie.

Les motards de la police font signe au conducteur de s'arrêter, peine perdue. Les fonctionnaires enclenchent alors leurs caméras piéton et suivent la moto-cross qui s'engage dans le carrefour d'Oradour-sur-Glane et remonte la RD 941, la route de Saint-Junien, à contre-sens.

Deux kilomètres à contre-sens sur la route de Saint-Junien

Le jeune homme de 19 ans prend alors tous les risques, pour lui, mais aussi pour les policiers et les autres automobilistes. Il remonte la 2X2, roule à droite alors que des voitures arrivent en face à vive allure, puisqu'il s'agit pour elles de la voie de gauche. Pour éviter la moto, elles se déportent à droite vers les policiers motards, qui eux aussi remontent la voie express avec leurs sirènes et leurs gyrophares.

Après deux kilomètres à contre-sens, la moto-cross décide de sortir à Landouge, au niveau du Mas Loge. Le conducteur emprunte un chemin, mais se retrouve bloqué par une clôture en barbelé. Il tente de prendre la fuite à pied, mais il est interpellé par les deux motards et la patrouille du secteur ouest arrivée en renfort.

Au moment de son interpellation, l'homme ne se laisse pas faire. Il se rebelle, donne des coups de poings au visage d'un fonctionnaire. Il sera finalement interpellé vers 14h30 et placé en garde-à-vue.

Déjà connu pour des rodéos urbains

Une fois au commissariat de police de Limoges, le jeune homme, déjà connu notamment pour des délits routiers et des rodéos urbains, reconnaît son refus d'obtempérer envers les motards. En revanche, il nie la rébellion et les violences sur les policiers, comme le refus de s'arrêter rue de la Perdrix.

Sa moto a été confisquée par le parquet de Limoges, le conducteur a vu sa garde-à-vue prolongée ce dimanche et sera déferré ce lundi en début d'après-midi dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.