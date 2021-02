Limoges : une nouvelle opération de dépistage du Covid au Val de l'Aurence jeudi

C'est peu dire que l'opération de la semaine dernière n'a pas fait recette : mercredi dernier, seules 80 personnes se sont présentées au dépistage massif organisé par la mairie au gymnase Jean-le-Bail et à l'école Aigueperse, à Limoges. Il s'agissait en majorité de personnes âgées respectant scrupuleusement les gestes barrières, et toutes ont été testées négatives à la Covid.

Un dépistage en urgence, sans information préalable

Le dépistage "avait été monté en urgence, explique Bernard Bertin, directeur de la santé à la ville de Limoges. L'information avait été donnée le mardi pour une opération le mercredi, nous n'avions pas eu le temps nécessaire à une bonne information de la population pour la préparer à ce dépistage". Pour ce nouveau dépistage, la mairie et l'ARS s'y prennent un peu plus tôt, et outre les communications dans les médias, elles vont distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres des foyers concernés.

Car le coronavirus continue de circuler dans une partie du Val de l'Aurence, comme le montrent de nouvelles analyses réalisées dans les eaux usées en fin de semaine dernière. La ville de Limoges appelle donc tous les habitants du quartier Jean-le-Bail à venir faire un test pour ralentir la progression du Covid. "À partir du moment où on sait que le virus est présent dans le quartier, l'intérêt de la population est de venir massivement se faire dépister, estime Bernard Bertin, pour avoir une bonne information sur leur situation par rapport au virus, et surtout être en capacité de prendre des mesures pour se protéger et protéger leurs proches."

Le dépistage s'adresse à tous, y compris et surtout à ceux qui se sentent en pleine santé et n'ont aucun symptôme du Covid. "Les personnes qui sont asymptomatiques peuvent être positives, donc porteuses du virus, sans pour autant avoir de symptômes ni avoir déclenché de maladie. Mais l'idée est d'anticiper de façon à ce que les personnes positives puissent être suivies assez rapidement, pour éviter des complications de santé".

Des analyses poussées pour repérer les variants

Les tests positifs feront l'objet d'analyses plus poussées, pour détecter la présence de variants. Au total il y a 3000 logements dans la zone concernée, ce qui représente 6 000 personnes, mais "si on en a un tiers ça serait un bon objectif" explique Bernard Bertin, qui précise que plusieurs lignes de dépistages seront mises en place dans chaque centre, pour éviter qu'il y ait trop d'attente dans les deux centres.

Infos pratiques : le dépistage a lieu le jeudi 18 février de 9h à 17h au gymnase Jean-le-Bail, 11 rue Jean-le-Bail, et à l'école Aigueperse, 23 rue Olivier-de-Serres).