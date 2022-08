Limoges : une sixième interpellation suite aux émeutes dans le quartier du Val de l'Aurence

Trois semaines après les violences urbaines dans le quartier du Val de l'Aurence, les 1er et 2 août dernier, la police de Limoges annonce l'interpellation d'un sixième suspect. Ce jeune homme de 19 ans, déjà connu de la justice, a été placé en garde à vue ce lundi. Il a d'abord nié sa participation à ces émeutes, avant de changer de version face aux preuves récoltées par les enquêteurs. Des pompiers et policiers avaient été pris dans des guet-apens deux nuit de suite et avaient essuyé des jets de pierres, de cocktail molotov et de tirs de mortiers. Le jeune homme minimise toutefois les faits, en assurant qu'il a fait usage de mortier, mais uniquement pour des tirs en l'air.

Déféré au Parquet de limoges ce mardi en fin de matinée, le suspect devrait être jugé en comparution immédiate jeudi. Dans cette affaire, deux jeunes ont déjà condamnés dans la foulée : deux ans de prison ferme pour l'un des principaux responsables et une peine avec sursis pour un jeune basketteur, qui disait s'être laissé entraîné par "l'euphorie de groupe".

La police nationale précise dans un communiqué qu'il y aura d'autres interpellations dans l’enquête sur ces violences urbaines, car elle se fixe "pour objectif l’interpellation de tous les acteurs qui pourront être identifiés afin qu’ils assument la portée de leurs actes intolérables".