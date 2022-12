Limoges : une voiture fait plusieurs tonneaux sur l'A20 ce jeudi matin, un blessé grave

Un accident de la circulation a fait deux blessés, ce jeudi matin, sur l'autoroute A20 dans la traversée de Limoges à hauteur du quartier La Bastide. Vers 9h30, le conducteur d'un véhicule immatriculé dans la région parisienne, qui roulait dans le sens nord-sud, a perdu le contrôle de sa voiture lors d'un dépassement dans la descente de La Bastide. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit.

Les deux occupants de la voiture ont été blessés, dont la passagère plus grièvement touchée. Tous deux ont été pris en charge par le SAMU et les pompiers de la Haute-Vienne et transportés au CHU de Limoges.

La circulation a été perturbée à l'endroit de l'accident le temps de l'intervention des secours. Le trafic a pu reprendre normalement ce jeudi en fin de matinée.