Un homme de 36 ans a été interpellé au Palais-sur-Vienne pour des faits de violences sur sa compagne. Lors de la perquisition au domicile du couple la police a découvert plusieurs armes et des cocktails Molotov. Une chambre était en outre transformée en culture de cannabis.

Limoges : venue pour interpeller un conjoint violent la police découvre un arsenal et une culture de cannabis

C'est la fille de la mère qui a prévenu le commissariat de Limoges. Samedi dernier au matin la jeune adolescente de 16 ans a appelé pour signaler que sa mère avait été frappée par le compagnon de celle-ci. Lors de l'appel la jeune fille mentionne que son beau-père a des armes au domicile. Ce qui s'est confirmé. Venus immédiatement sur place les policiers interpellent l'homme et entreprennent une perquisition du domicile. Ils découvrent alors un fusil de chasse et une carabine 22 long rifle à canon scié. Ils trouvent également des bouteilles de bière 33cl transformées en cocktails Molotov. Et, découverte inattendue, une chambre de l'appartement a été entièrement équipée pour cultiver du cannabis.

Frappée à coups de matraque télescopique

Les policiers constatent également la réalité des coups reçus par la compagne de l'homme. Celle-ci porte notamment une plaie saignante à un mollet qui lui aurait été faite à l'aide de ciseaux. Elle explique subir des violences depuis longtemps. En attestent des traces de coups que l'homme, dit-elle, lui aurait donnés avec une matraque télescopique. La femme explique en outre que son compagnon l'aurait menacée la semaine précédente avec l'une des armes découvertes dans l'appartement. Prise en charge au CHU de Limoges la femme a été auscultée par un médecin légiste. Un arrêt de travail de 15 jours lui a été délivré. Quant à l'homme il répondra de tous ces faits dès ce jeudi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Limoges.