Limoges - Vols et dégradations le week-end dernier à Beaublanc

Cinq individus ont été mis en fuite par le gardien du parc des sports de Beaublanc à Limoges ce dimanche 30 avril aux alentours de 23h00. Avant cela, ils se sont introduits dans l'enceinte du palais des sports en fracturant une entrée près de la brasserie et ont notamment souillé le parquet avec de la boisson. Le petit groupe s'est aussi introduit dans trois vestiaires du CSP, un bureau et voler un ordinateur.

Des produits dérivés du LH dérobés

Les vandales ont aussi dégradé l'endroit où le Limoges Handball a ses stocks dans le stade voisin ainsi que des maillots. Ils ont aussi volé des maillots et autres produits dérivés du LH. Le club envisage de porter plainte. Le CSP indique ce mardi soir qu'il va déposer plainte. Les clubs et la ville continuent d'évaluer les dégâts en ce qui concerne les dégradations et les vols.