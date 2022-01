Limousin : deux nouvelles plaintes des défenseurs du loup

C'est une nouvelle offensive judiciaire des défenseurs du loup : l'association le Klan du Loup annonce qu'elle vient de porter plainte à l'encontre du président de la Coordination Rurale de Haute-Vienne et celui de la Creuse. Les procureurs de la République de Limoges et Guéret ont été saisis par des courriers envoyés vendredi dernier par le cabinet d'avocats Animalex, spécialisé dans la défense de la cause animale.

En Haute-Vienne, ce sont des propos tenus dans un communiqué de presse du 2 décembre dernier qui sont visés. Selon l'association de défense du loup, la coordination rurale y indiquait "En Haute-Vienne, nous avons du plomb et du poison et nous régulerons par nous-même", après la confirmation de la présence du prédateur dans le département. Dans la Creuse, c'est une interview du 22 janvier 2022 France 3 Limousin, encourageant les éleveurs à tuer le loup et à faire disparaître discrètement la dépouille du prédateur, qui a fait bondir le Klan du loup.

Deux autres associations One voice et Pet's Rescue France avaient déjà annoncé il y a quelques jours leur intention de porter plainte contre la Coordination Rurale en Creuse, pour ces même propos du président du syndicat agricole. Les militants de la cause animale rappellent que le loup est une espèce protégée et c'est à ce titre qu'ils refusent de tels propos et redoutent de possibles passages à l'acte.