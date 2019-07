Sud-Ouest : droit de retrait des contrôleurs SNCF du Limousin et de Dordogne après une agression dans le Limoges Paris

Un contrôleur originaire de Brive a été violemment agressé en gare d'Orléans, et hospitalisé, ce vendredi matin. Ses collègues de Brive, Limoges et Périgueux ont fait valoir leur droit de retrait, perturbant la circulation des trains

limousin

Un contrôleur de la SNCF a été violemment frappé, à coup de poing et à coup de pied par un passager qu'il avait réveillé pour lui demander son titre de transport, entre Vierzon et Orléans, ce vendredi matin.

Souffrant de blessures au visage il a été, un temps, hospitalisé et son agresseur a été interpellé. À la suite de cet incident, les contrôleurs de Brive, Limoges et Périgueux ont fait valoir leur droit de retrait, paralysant le trafic des trains dans toute la région. La CGT Cheminots réclame que les contrôleurs ne soient plus seuls dans les trains, mais accompagnés soit d'un collègue soit d'un Gilet Rouge.

Le mouvement provoque d'importantes perturbations dans la circulation des Intercités et des TER sur toute la zone concernée .