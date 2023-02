Lingot volé près de Toulouse : il n'est pas dans le lac selon les gendarmes

Depuis plusieurs jours les gendarmes de la compagnie Toulouse-Mirail menaient une enquête pour le moins inhabituelle : accompagnés de plongeurs, ils fouillaient un lac situé au sud de Toulouse dans lequel un homme affirme avoir jeté un lingot d'or. Mais les gendarmes sont formels, le lingot d'or n'est pas dans le lac. Les recherches ont été arrêtées.

Il vole le lingot d'or dans le coffre-fort de son entreprise

Tout commence le 15 février dernier dans une entreprise située dans le Muretain qui récupère des métaux précieux et les transforme en lingots notamment. L'un des employés, âgé de 53 ans, réussit à s'introduire dans le coffre-fort de son entreprise et dérobe un de ces lingots d'une valeur de 55.000 euros. Mais son patron s'en rend compte rapidement et prévient les gendarmes.

Il le jette dans un lac

En garde à vue, l'homme au casier judicaire vierge reconnaît les faits et affirme avoir jeté le lingot dans un lac du sud toulousain. Les gendarmes, aidés de plongeurs, se mettent alors en quête de ce lingot disparu. Mais ce vendredi, après plusieurs jours de recherches, le Parquet de Toulouse affirme que les recherches ont été arrêtées car le lingot ne se trouve pas dans ce lac selon eux.

L'homme, présenté à un juge, a été placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 16 mai prochain.