Lionel Dumont, figure du gang de Roubaix, est sorti de prison

Lionel Dumont, figure du gang de Roubaix en 1996, a été libéré avec quelques mois d'avance. Il avait été condamné à 25 ans de prison. Il a été placé sous bracelet électronique et est revenu rapidement s'installer dans le Nord, a-t-on appris ce vendredi.

Lionel Dumont, 51 ans, l'une des figures les plus connues du gang de Roubaix, a été libéré mi-novembre, plus tôt que prévu, a appris France Bleu Nord de source proche, confirmant une information du Point. Il a bénéficié d'une libération sous bracelet électronique de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) où il était incarcéré depuis plusieurs années.

Converti à l'islam après des études d'histoire, Lionel Dumont avait rejoint une unité paramilitaire en Bosnie Herzégovine en 1994. Au début de l'année 1996, ce Nordiste radicalisé a organisé avec plusieurs autres personnes une série de braquages ultra-violents dans la métropole lilloise pour financer la cause islamiste.

En mars, après l'attaque d'un fourgon au lance-roquettes et une tentative d'attentat à la voiture piégée à Lille, le Raid lance l'assaut sur la maison du gang à Roubaix. Lionel Dumont avait réussi à s'enfuir, pour se lancer dans une longue cavale à travers plusieurs pays. En 2005, il sera condamné à 30 ans de prison, une peine réduite à 25 ans lors d'un procès en appel en 2007.

De prison en prison

Il commence alors un parcours carcéral long et compliqué. Pour limiter ses contacts avec d'autres détenus dangereux, il est régulièrement transféré de prison en prison. Lors de sa détention, il ne pose pas de problème de comportement particulier, et il finit par bénéficier de plusieurs permissions de sortie et de réduction de peine.

Sa libération était prévue en mars 2022. Finalement, en septembre 2021, le juge d'application des peines d'Alençon a accepté sa libération sous bracelet électronique, contre l'avis du parquet. La cour d'appel de Caen a confirmé cette décision, et Lionel Dumont est sorti le 16 novembre.

Revenu dans le Nord, sous surveillance

Cette figure du terrorisme islamiste des années 1990 est rapidement revenu sur sa terre natale. Il est aujourd'hui dans la région de Dunkerque, sous bracelet électronique, sous le contrôle d'un juge d'application des peines. Comme tous les sortants de prison condamnés pour des faits de terrorisme, il est sous étroite surveillance des services de renseignement.