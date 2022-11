Lire pour "s'évader" : la maison d'arrêt de Montbéliard réactive sa convention avec la médiathèque

La lecture au cœur de la réinsertion. La maison d'arrêt de Montbéliard a déplacé et agrandit sa bibliothèque et l'établissement a réactivé la convention qui la lie à la médiathèque de la ville. Les détenus peuvent ainsi avoir accès à un plus large choix de livres. "C’est excellent pour l’établissement et pour la population pénale. Cela permet aux personnes détenues d’accéder à la culture, à la connaissance, de s'évader, de s'ouvrir vers l'extérieur", se félicite Michaël Sanchez, le directeur de la maison d'arrêt de Montbéliard.

"Notre mission, c’est aussi d’aller au plus près des gens incarcérés ou hospitalisés."

"S'évader", c'est également le mot qui vient à l'esprit d'Amadou. "Ça nous permet d’oublier", confie ce Belfortain placé en détention provisoire en attendant de son jugement. Lecteur depuis peu, il a demandé à occuper le poste de bibliothécaire – qui est toujours attribué à un détenu. "J'ai fait cette demande parce que j’aime bien lire les livres et puis ça me permet de sortir de la cellule." Amadou range les livres, s'occupe des prêts et pour cela il est aussi en lien avec la médiathèque. Lorsque ses codétenus "demandent des livres précis", il fait une demande. "Notre mission, c’est aussi d’aller au plus près des gens incarcérés ou hospitalisés", estime Céline Stevenot, directrice adjointe de la médiathèque de Montbéliard.

Cette action est pilotée par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Montbéliard, dirigé par El Hassania Baria. Elle est persuadée que la lecture est un bon vecteur de réinsertion . "C’est très important pour nous de permettre à ces personnes de lire, de s’évader et surtout de trouver une liberté de penser." C'est dans cette optique également, que le festival "Les Petites Fugues" – qui promeut la lecture en Franche-Comté – fera étape à la maison d'arrêt de Montbéliard ce vendredi 25 novembre. L'écrivain montbéliardais Thomas Flahaut viendra rencontrer les détenus.