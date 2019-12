Lisa et sa maman mobilisées pour le Téléthon en Alsace

Habsheim, France

C'est cette année la 33e édition du Téléthon, avec un seul numéro de téléphone à retenir pour ce week-end, c'est le 36 37 pour vos promesses de dons. Il y a encore beaucoup de manifestations à travers la France.

Il faut récolter de l'argent pour lutter contre les maladies rares qui touchent plus de 3 millions de personnes en France.

Toujours mobilisées dans ce marathon télévisuel de 30 heures. Les familles et leurs enfants touchés par des maladies rares. C'est le cas à Habsheim, près de Mulhouse, chez les Welker.

Les progrès de Lisa avec un traitement qui ralentit la maladie

Leur fille Lisa, 9 ans, souffre depuis sa naissance, d'une amyotrophie spinale. Une faiblesse musculaire qui oblige la petite fille à se déplacer en fauteuil.

Tous les gestes du quotidien sont difficiles pour Lisa. Tous les ans, elle participe avec sa famille au Téléthon de Saint Louis où elle retrouve Laura, une amie qui a la même maladie qu'elle.

Lisa a l'espoir de marcher dans les prochaines années © Radio France - Guillaume Chhum

Depuis quelques mois, l'espoir renaît. Lisa va régulièrement à Strasbourg, pour y subir des injections qui ralentissent sa maladie, grâce aux progrès de la recherche. Désormais Lisa sait boire son lait toute seule le matin, gonfler une bouée, ou encore manger une grosse glace.

" Avec ces progrès, on va de l'avant et on est vraiment confiants pour Lisa," souligne sa mère Rachel Welker.

Lisa espère marcher un jour

Des progrès qui regonflent aussi le moral de Lisa qui se déplace en fauteuil et est scolarisée en CM1 à l'école élémentaire d'Habsheim. Elle caresse un rêve, c'est de marcher.

Lisa toujours très entourée de sa maman Rachel © Radio France - Guillaume Chhum

" Je pense bien sûr que ça arrivera pas tout de suite, mais j'espère que ça arrivera. Ca permet de se déplacer, de courir, de faire plein de choses comme les autres," espère Lisa