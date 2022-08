Lisieux : cinq jeunes poursuivis après une virée nocturne mortelle

L’enquête vient de connaître un développement majeur après la mort d'un jeune homme de 18 ans au début de la semaine près de Lisieux. Cinq autres jeunes étaient à bord du véhicule accidenté. Tous se sont enfuis. Le conducteur roulait trop vite, en état d'ivresse et sans permis.

La soirée entre amis s’est terminée en drame à Lisieux. Un jeune homme de 18 ans, passager d'une voiture, a été tué ce mardi quand le véhicule est sorti de la route sur la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue. Les enquêteurs ont rapidement compris qu’il n'était que le passager de cette voiture et se sont mis à la recherche du conducteur. Finalement c’est tout un groupe de jeunes qui est impliqué.

Non-assistance à personne en danger

Au final, ils étaient six jeunes adultes dans la voiture accidentée (de cinq places). Peu avant trois heures du matin, le véhicule a été repéré par une patrouille de police à Lisieux qui a commencé à le suivre, “mais à distance, il ne s’agissait pas d’une course poursuite” précise le Parquet de Lisieux. Peu après, la voiture a été retrouvée accidentée à Saint-Martin-de-la-Lieue, commune limitrophe de la rocade lexovienne. Avec à son bord la victime de 18 ans qui n’a pas survécu.

Le conducteur et quatre autres passagers ont été identifiés puis interpellés en milieu de semaine. Tous ont été présentés ce vendredi à un juge et mis en examen pour “non-assistance à personne en danger”. Il leur est reproché de s’être enfuis sans s’occuper de la victime. Le conducteur fait aussi l’objet de poursuites judiciaires pour "homicide involontaire" parce qu’il roulait en état d’ébriété, à une vitesse excessive et sans permis de conduire. Le Parquet avait requis son placement en détention mais le juge a choisi un contrôle judiciaire avec obligation d’éloignement (il habite à Lisieux).

Ce groupe de cinq jeunes adultes sera jugé le 30 septembre prochain à Lisieux.