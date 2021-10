Une infirmière interpellée à Lisieux pour avoir délivré de fausses attestations de vaccination

Le faux passe... est une impasse. C'est ainsi que la police du Calvados annonce sur son compte Facebook l'interpellation d'une infirmière à Lisieux ce jeudi. Elle a délivré de fausses attestations de vaccination. La police précise que les doses de vaccin n'ont soit pas été injectées aux patients, soit remplacées par du sérum physiologique à leur demande.

A ce jour, sept "faux patients" ont été identifiés. Sur instruction de la Procureure de la République de Lisieux, l'enquête se poursuit pour identifier d'autres bénéficiaires de ces "faux pass".

5 ans de prison encourus pour la délivrance d'un faux pass, 3 ans pour celui qui l'utilise

La mise en cause risque cinq ans d’ emprisonnement et 75 000€ d’amende pour avoir procuré frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique. Pour rappel, la peine encourue pour la production ou l’utilisation d’un faux pass sanitaire peut elle aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d'amende.