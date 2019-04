Liste des disparitions de la cellule Ariane - en Savoie, les familles Roux et Rauschkolb espèrent des investigations

Le Parisien-Aujourd'hui en France a dévoilé une liste des 40 dossiers retenus par la cellule Ariane, en lien avec le parcours de Nordalh Lelandais. Chez les familles de disparus, il y a le choc de l'apprendre dans la presse et l'espoir de nouvelles enquêtes.

Chambéry, France

Les noms des quarante cold case - affaires non élucidées - où Nordalh lelandais pourrait être impliqué ont été dévoilés par le Parisien-Aujourd'hui en France ce lundi.

Précisons tout de suite que Thierry Dran , le procureur de la République de Chambéry, contacté par France Bleu Pays de Savoie qu'il n'était destinataire à ce jour d'aucune liste de la part de la cellule Ariane.

Fruit d'un an de travail de la cellule spécialisée qui a examiné 900 affaires non élucidées, selon nos confrères, Ariane a retenu 40 dossiers. Parmi les neuf cas au-dessus de la pile , figurent Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, les deux disparus du Fort de Tamié près d'Albertville. Farida , la soeur d'Ahmed, a réagi à France Bleu Pays de Savoie "être rassurée" mais elle sait "que ce sera long", elle a "confiance dans les juges de Chambéry".

Parmi les disparitions suspectes qui sont passées par la Savoie, il y a Adrien Fiorello qui est passé par la gare de Chambéry le 6 octobre 2010 et Hugo Raffi, 18 ans, disparu à Albertville en juin 2012.

La disparition de Lucie Roux en 2012

Figure sur la liste Lucie Roux, 43 ans, souffrant de phobie sociale, disparue du jour au lendemain d'un appartement thérapeutique de Bassens (73) le 16 septembre 2012. La police avance la thèse du suicide. Le corps n'a jamais été retrouvé. Pour l'avocat de la famille, "on ne croit pas à cette thèse du suicide. Lucie aurait réussi la performance de mettre fin à ses jours et de faire disparaître son corps... Pour la famille, il y a un assassin en liberté et c'est insupportable."

La maison thérapeutique où Lucie a disparu © Radio France - Christophe Van Veen

Comme les autres , Christian Saint-André l'avocat de la maman et de la soeur de Lucie Roux a découvert être sur la liste Ariane dans la presse.

Lucie Roux aurait croisé la route de Lelandais alors que tous les deux étaient suivis à la même période par l'hôpital psychiatrique de Bassens, Lelandais dans l'hôpital, et Lucie Roux dans une maison thérapeutique collée à l'institution.

Une personne a déclaré avoir vu Lelandais et Lucie Roux manger ensemble une fois, à la cantine de l'hôpital psychiatrique.

L'avocat d ela famille Roux : "Les langues doivent se délier." Copier

L'avocat exprime "l'espoir de voir de nouvelles investigations". Les trois co-locataires de Lucie n'ont ainsi jamais été entendus par les enquêteurs. La maison thérapeutique est vide, abandonnée, "comme figée dans le temps". "Des experts scientifiques y trouveraient peut-être des indices".

Christian Saint-André reste cependant "prudent". "La famille ne cherche pas à tout prix à être reliée à Lelandais. Lucie n'a pas disparue hier, mais en 2012. Il faut se méfier des témoignages anciens et de la déflagration de l'affaire Lelandais qui peut provoquer des témoignages. Cela-dit, la médiatisation apporte un nouveau souffle. Les langues peuvent se délier. Je suis certain qu'il y a des gens qui savent des choses. Il faut qu'il viennent nous parler. Nous transmettrons à la justice".

Justement, Christian Saint-André va écrire au procureur de la république de Chambéry pour avoir des informations sur le suivi du dossier.

Dessins placardés par la maman de Lucie sur uen porte de la maison de Bassens © Radio France - Christophe Van Veen

La mort de Thomas Rauschkolb en 2015

Certains qui pensaient avoir été oubliés figurent sur cette liste supposée de la cellule Ariane. C'est le cas de l'affaire "Thomas Rauschkolb", jeune homme de 18 ans, retrouvé mort le 28 décembre 2015, dans la rivière, le Sierroz, à Grésy sur Aix (Savoie), après une nuit en discothèque.

Francis le papa est retourné vivre en Alsace après le drame La piste Lelandais possible, la liste d'Ariane... il les a découvertes en lisant le journal ce lundi. "C'est une violence. A chaque fois que notre nom est cité dans la presse, la cicatrice s'ouvre à nouveau. Jamais le procureur ou les gendarmes ne m'ont prévenu de quoi que ce soit. Il n'y a aucune considération. J'ai perdu mon fils. Je n'ai pas perdu mon chien, mais mon fils ! Le prolongement de moi-même. Comment voulez-vous que je ne sois pas en colère ? "

La réaction du père de Thomas Copier

Cette nuit alcoolisée de décembre 2015, les videurs demandent à Thomas de sortir du Studio 54 , boite de nuit de Grésy. Thomas sort sans son blouson. On retrouvera sa ceinture accrochée à un grillage, plus loin une seule chaussure et le corps dans le Sierroz.

Accident d'ivresse , concluent les gendarmes à l'époque. Francis Rauschkolb n'y a jamais cru. "Sans la terrible histoire de la petite Maëlys ou du caporal Noyer, la mort de Thomas aurait été classé sans suite. Lelandais ou non, l'important est de refermer toutes les portes vite. On sait que les preuves disparaissent dans les méandres de l'administration. Le téléphone de Thomas retrouvé sur place, dans l'eau, il n'a pas été exploité, il a été détruit par maladresse. Du coup on se demande quand va s'arrêter la maladresse de la justice."