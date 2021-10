Livarot : un incendie détruit sept voitures, une enquête est en cours

Un incendie a ravagé sept voitures dans le centre-ville de Livarot (Calvados) dimanche 10 octobre, aux alentours de 7 heures du matin. Une enquête de la gendarmerie est en cours pour tenter de déterminer les causes de ces feux.

Un incendie a détruit sept voitures dans le centre-ville de Livarot (Calvados), près de Lisieux, dimanche 10 octobre entre 7 heures et 7h30 du matin. Trois départs de feu ont été identifiés dans la rue Parmentier, la rue Racine et sur la place des Anciens-d’Afrique-du-Nord, des rues mitoyennes, ont indiqué les pompiers du Calvados.

A côté des voitures en flammes se trouvent la salle des fêtes de Livarot et une résidence gérée par un bailleur social. Les deux bâtiments ont été "léchés par les flammes, et quelques habitants de la résidence ont dû être évacués", précise Frédéric Legouverneur, le maire de Livarot. Ce dernier attend les conclusions du constat pour savoir si des familles vont devoir être relogées ou non.

Une enquête en cours

Le feu a été éteint vers 8h20, grâce à l'intervention de 19 sapeurs-pompiers, équipés de 3 lances. Parmi les résidents évacués, il n'y a aucun blessé, indiquent les pompiers.

Certaines voitures qui ont pris feu se trouvaient près de bâtiments, eux aussi endommagés par les flammes. - D.R.

Une enquête de la gendarmerie est en cours, pour tenter de déterminer les causes de ces incendies. Dimanche matin, un gendarme spécialisé s'est rendu sur place pour analyser les départs de feu, confirme Frédéric Legouverneur. "C'est la première fois qu'un incendie d'une telle ampleur se produit ici, explique le maire, et il va falloir prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour que de telles incivilités ne se reproduisent plus."