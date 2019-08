Livet-et-Gavet : deux motards tués dans une collision avec une voiture

Deux motards, un homme et une femme, ont été tués dans un accident de la route à Livet-et-Gavet ce samedi. Le choc implique deux motos et une voiture.

Livet-et-Gavet, France

Deux personnes sont mortes ce samedi vers 15h dans un accident sur la départementale 1091 à hauteur de Livet-et-Gavet. La collision implique une voiture et deux motos, sans que l'on en sache plus sur les circonstances. Sur l'une des deux motos, un homme de 48 ans et une femme de 41 ans sont morts. Les trois occupants de la voiture ont été transportés à l’hôpital gravement blessés.