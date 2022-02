Livraisons à domicile, commandes sur Snapchat : les dealers des Chaillots à Sens faisaient du sur-mesure

C'est un réseau de distribution très organisé qui était installé dans le quartier des Chaillots à Sens dans l'Yonne, durant le premier semestre 2021. Leurs produits : de la résine et de l'herbe de cannabis conditionnées en petits et moyens sachets, mais aussi des plaquettes et des petites ogives. Un des membres du réseau a affirmé aux enquêteurs qu'en début de mois, le réseau encaissait jusqu'à 5 000 euros par jour mais que le chiffre d'affaire tombait à 1 500 euros en fin de mois, "quand les gens ont moins d'argent", commente la présidente du tribunal.

Un dealeur pouvait vendre pour mille euros par jour

L'essentiel du trafic était réalisé sur le point de deal au 14, rue Fenel à Sens. Une centaine de clients pouvaient y passer en période de forte affluence. Un prévenu âgé de 25 ans qui reconnaît avoir été vendeur dans le hall déclare qu'il faisait entre 1 000 et 1 200 euros de chiffre d'affaire. Il travaillait de midi à minuit mais refuse de dire combien il gagnait.

Des livraisons dans tout le nord de l'Yonne

En parallèle du point de distribution dans le quartier des Chaillots, des livreurs apportaient leurs commandes à des clients situés à Sens, dans des villages du nord de l'Yonne comme Cuy et Lixy et même jusqu'à Joigny, à trente kilomètres de là. C'est via le réseau social Snapchat que les clients passaient leurs commandes sur les comptes "AucoffeedeSens" et "Coffeelivrez". Certains jours, une trentaine de clients étaient servis. Un des prévenus indique que cinq d'entre eux ont reconnu être des livreurs en voiture.

La loi du silence

Durant l'audience, la plupart des prévenus reconnaissent a minima avoir participé au trafic, en tant que guetteur ou vendeur occasionnel. Un réseau très hiérarchisé selon les enquêteurs, dans lequel règne comme souvent la loi du silence et la peur des représailles. Chacun "assume" une petite part sans dire les noms des autres.

Peur des représailles

"Ceux qui me poukavent, ils verront bien dehors, plus tard", lâche un des prévenus, vingt ans, basket et vêtements de sports comme les autres. "Vous parlez de représailles ?" demande la procureure. "Oui, c'est la loi de chez nous", s'agace le jeune originaire d'Avallon, "On règle ça d'homme à homme. On défonce avec des coups. Ceux qui poukavent, ils se font tuer." Le tribunal s'inquiète des conséquences pour un autre co-prévenu : "lui, il doit prendre un garde du corps ?" "Oui peut-être." Le prévenu en question, 19 ans, habitant du quartier, a donné des noms lors de sa garde à vue, mais déclare devant le tribunal : "je ne veux pas de représailles, je ne dirai pas de noms." "Alors, vous semblez plus craindre la vengeance de quelqu'un que la justice ?", interroge un magistrat. Dans le box, le jeune homme en maillot de foot répond : "Je ne crains personne".

L'audience doit se poursuivre ce mercredi 9 février 2021 avec les plaidoiries de la défense et les réquisitions du parquet.