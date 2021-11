Livron-sur-Drôme : la remorque d'un tracteur emporte une rambarde au-dessus de l'A7

Ce lundi vers 9h30 du matin, un tracteur a perdu le contrôle de sa remorque sur un pont au-dessus de l'A7. Celle-ci a arraché la glissière en bordure, et des débris sont tombés sur l'autoroute. Personne n'est blessé.

Accident de la route spectaculaire, mais sans gravité. Ce lundi matin, un peu avant 9h30, un tracteur perd le contrôle de sa remorque alors qu'il commence à traverser le pont au-dessus de l'autoroute A7 à Livron-sur-Drôme, à hauteur de Fiancey.

Il n'y a pas eu de blessé. La glissière de sécurité a été toutefois arrachée, et des débris sont tombés sur la route, obligeant la neutralisation de la voie d'arrêt d'urgence et de la voie de droite sur environ un kilomètre sur l'A7 à cette hauteur, le temps du déblaiement et des réparations.