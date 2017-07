Lobsann (Bas-Rhin) : un enfant tué par un véhicule de secours en intervention

Alors qu'il se rendait en urgence à Rott, un véhicule de secours a percuté un enfant de 8 ans à la sortie du village de Lobsann mercredi soir. Le garçon est décédé à l'hôpital.

Le drame s'est déroulé à la sortie de Lobsann (Bas-Rhin). Un enfant de 8 ans a été percuté mercredi 12 juillet au soir par un véhicule de secours qui se rendait en urgence à Rott, afin de porter secours à une femme blessée d'un coup de couteau par son compagnon. Grièvement blessé, l'enfant a été transporté par hélicoptère vers le CHU de Hautepierre, à Strasbourg. Il est décédé peu après.

Le véhicule du service départemental d’incendie et de secours était en provenance de Soultz-sous-Forêts. Le conducteur, un voisin médecin, ainsi que les sapeurs-pompiers de Lobsann, Soultz-sous-Forêts et le SMUR de Haguenau, sont venus porter secours à l'enfant. "L'ensemble des sapeurs-pompiers sont très affectés par ce dramatique accident qui les touche au plus profond de leur engagement, peut-on lire dans un communiqué du Service départemental d'incendie et de secours envoyé jeudi. Le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, par la voix de son président et de son directeur, s'associe à la douleur de la famille et lui présente ses plus sincères condoléances."

Au service de la population pour des missions de secours d’urgence dont l’enjeu n'est autre que la vie elle-même, tous les acteurs de l’urgence ont la hantise de l'accident qui peut survenir lorsqu'ils se rendent en intervention.