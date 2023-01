Location immobilière et usurpation d'identité : comment éviter les escrocs ?

Mon dossier facile permet d'éviter les usurpations d'identité quand on dépose un dossier pour louer un bien immobilier.

Deux mois après avoir déposé un dossier pour se porter garant de l'appartement de sa fille, Denis reçoit un PV dans sa boîte aux lettres. Il est bien adressé à son nom et à son adresse mais la voiture n'est pas la sienne. Quelqu'un a usurpé son identité pour louer une voiture. "Le contrat avait été signé à priori avec moi même. C'était bien mon nom et mon prénom mais pas mon numéro de téléphone. Et surtout, je n'étais au courant de rien", explique-t-il.

"Je surveille mon compte en banque tous les jours"

Il a donc porté plainte au commissariat de La Rochelle, la ville où il travaille, pour usurpation d'identité et depuis il reste sur ses gardes. Qui sait ce que les escrocs ont pu faire d'autre avec ses papiers ? "Sur les conseils de ma banque, je surveille mon compte tous les jours pour voir si de nouveaux prélèvements n'apparaissent pas. Les escrocs peuvent faire un casse avec une voiture louée à mon nom et le lendemain, la police m'arrête pour quelque chose que je n'ai pas fait avec une voiture qui n'est pas la mienne."

Dossier facile : une solution pour éviter les arnaques

Des outils sont disponibles pour éviter ce genre de situations, notamment le dossier facile . Ce site, créé par l'Etat permet de rentrer tous les documents dont on a besoin pour déposer un dossier de location immobilière, tout en les protégeant. Une fois les documents rentrés sur la plateforme, un filigrane est apposé dessus, indiquant que ce document ne sert qu'à la location immobilière.

D'autres moyens existent pour se prémunir des escrocs. Il est par exemple possible de taper l'annonce en entier dans un moteur de recherche en ajoutant le mot "arnaque", et de voir si d'autres personnes ont déjà signalé cette offre.