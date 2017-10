Loché-sur-Indrois : un corps de ferme détruit par un incendie

Un incendie a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Loché-sur-Indrois, au lieu-dit "Lausanne". C'est un corps de ferme qui a brûlé. Deux logements ont été entièrement détruits. Le troisième a perdu une bonne partie de sa toiture. Neuf personnes ont du être relogées.

Un incendie mardi matin aux alentours de 4h30 dans un corps de ferme à Loché-sur-indrois, au lieu-dit "Lausanne". Le lieu était réparti en trois logements. Deux d'entre eux ont entièrement été détruits. Le troisième a perdu sa toiture à cause des flammes. Sur place, près de 45 sapeurs-pompiers. Une personne a été légèrement incommodée par les flammes et a du être conduites au centre hospitalier de Loches. Neuf autres personnes ont du être relogées, quatre par la mairie et cinq par le propriétaire des lieux.