Loches : opération séduction pour accueillir les 38 agents des finances publiques

Alors que Loches avait été sélectionné pour accueillir un service de gestion des retraites de l'Etat, les détails se précisent. Premières arrivées en septembre 2022, avant mise en route du service en janvier 2023. Le maire Marc Angenault attend les candidats et l'opération séduction est lancée.

En 2019, il était question d'une fermeture du centre des impôts de Loches. Entre temps, l'eau a coulé sous les ponts. Finalement, non seulement le centre est resté ouvert, avec une dizaine d'agents venus renforcer l'effectif de fonctionnaires déjà existant, mais en plus la ville de Loches apprenait en décembre dernier avoir été sélectionné pour accueillir un service de gestion des retraites de l'Etat. Service qui serait déployé avec l'arrivée de 38 agents des finances publiques.

Une démarche qui s'inscrit à travers le dispositif lancé par le ministère des Comptes publics pour redynamiser les territoires, en déplaçant des services de finances publiques installés à Paris et dans les grandes métropoles, vers des villes moyennes, péri-urbaines ou rurales.

Opération séduction lancée !

Sélectionnée parmi plus de 400 candidatures, la ville de Loches va voir arriver 38 agents de la fonction publique en septembre 2022. "C'est une chance", indique le maire de Loches, Marc Angenault, qui se réjouit forcément de voir sa ville sélectionnée. Ne reste plus qu'à convaincre les agents de venir s'installer à Loches, et l'opération séduction est déjà lancée !

Une plaquette de présentation de Loches pour l'occasion

"Tout le monde est déjà mobilisé" indique Marc Angenault, "à la fois les services de la mairie mais aussi ceux de la communauté de communes Loches Sud Touraine et les agents immobiliers". La mairie communique déjà avec la Direction départementale des Finances publiques (DDFiP) en leur fournissant une plaquette de présentation de la ville, assez complète, vantant la richesse et les mérites de venir s'installer à Loches. Le maire de Loches incite déjà les agents qui seront candidats à appeler la mairie pour prendre des renseignements complémentaires et leur proposera des visites de Loches pour les aider à conforter leur décision de s'installer en ville.

Il y aura une offre "suffisamment importante" pour répondre aux besoins de logements - Marc Angenault, maire de Loches

Alors qu'il y a déjà de quoi se loger aisément à Loches, le maire Marc Angenault explique que la ville est en pleine requalification de l'habitat dans le centre-ville de Loches. Plusieurs opérations sont prévues comme la transformation d'anciens bâtiments publics dont une ancienne école et une ancienne gendarmerie, prochainement transformés en logements. La ville étant accompagnée par des opérateurs privés ou publics, comme Val Touraine Habitat.

Il y aura une offre "suffisamment importante" pour répondre aux besoins promet Marc Angenault. Sans compter que certains agents pourraient être intéressés de vivre en périphérie, car "ici on fait 10 km en 10 minutes, ce n'est pas comme à Paris ou dans les grandes métropoles" ironise le maire de Loches.

Marc Angenault, maire de Loches (à gauche) et Thierry Pourquier, directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire © Radio France - Adel Beloumri

Un service de gestion des retraites de l'Etat

En tout, ce seront 80 agents des Finances publiques qui travailleront dans ce centre des impôts à Loches, dont la moitié pour gérer des retraites de fonctionnaires de l 'Etat. Thierry Pourquier, le directeur départemental des Finances publiques d'Indre-et-Loire, insiste bien sur le transfert du service et non des employés."Nous transférons une mission. Cette mission que nous transférons provient d'un centre présent dans une grande agglomération. Il n'y a pas de mutation forcée. Ceux qui étaient affectés à cette mission seront affectés à une autre mission".

2500 agents concernés par ces délocalisations en France

Les agents qui vont venir à Loches sont soit des personnels de Touraine qui veulent avoir une nouvelle affectation ou des agents d'autres territoires, ou bien des nouveaux agents qui sortent des écoles de la Fonction publique précise Thierry Pourquier. "L'objectif est que 2500 agents sur les 100.000 de la DGFiP en France, puissent avoir la possibilité d'aller dans les territoires pour arrêter de tout concentrer sur les chefs lieux et les grandes métropoles".

Le centre des finances publiques de Loches pourra gérer les pensions de retraites de quelques 500 000 fonctionnaires de l'Etat (militaires, fonctionnaires de l'Education nationale, etc.), en complément de celui de Tours qui gère déjà les dossiers de quelques 300 000 pensionnaires par an, pour un budget avoisinant les 4,8 milliards d'euros. L'ouverture de ce service est prévue pour janvier 2023.