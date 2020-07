Loches : Déjà recherché par les gendarmes, il esquive plusieurs contrôles sur la route avant d'être interpellé

Un conducteur tourangeau a été condamné à cinq mois de prison avec maintien en détention par le tribunal de Tours après avoir pris la fuite lors de plusieurs contrôles de gendarmerie dans le secteur de Loches et alors qu'il était déjà recherché pour avoir effectué des rodéos.

Cet automobiliste tourangeau s'est bien joué des gendarmes mais n'a pas réussi à leur échapper. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, un homme déjà défavorablement connu des services de gendarmerie, et non titulaire du permis de conduire, est repéré par les militaires de la brigade de Loches au volant d'un véhicule au niveau de l'avenue des Bas-Clos à Loches. Il refuse de s'arrêter et prend d'importants risques pour prendre la fuite tout en commettant de nombreuses infractions à la circulation routière (vitesse excessive, feu rouge, sens interdit).

Plus tard dans la nuit, ce même homme refuse à nouveau de s'arrêter alors qu'un barrage routier est mis en place. Il prend une nouvelle fois des risques irréfléchis pour échapper aux gendarmes en empruntant le talus à vive allure.

Déjà recherché pour des rodéos à deux roues

Après de nombreuses recherches et investigations, l'individu est interpellé le lendemain après-midi alors qu'il tente de prendre une nouvelle fois la fuite. Il était déjà recherché dans le cadre de rodéos avec un engin à deux roues non homologué sur le quartier des Bas-Clos à Loches, faisant d'importantes nuisances sonores pour les habitants en plus de la dangerosité des faits.

Placé en garde à vue, il est ensuite présenté au Parquet de Tours en comparution immédiate et écope d'une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention.