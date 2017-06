Loches : deux ans de prison ferme pour avoir frappé son ex-femme et sa voisine

Un homme de 32 ans a été condamné à deux ans de prison ferme après avoir frappé son ex-femme et la voisine de celle-ci. Il s'en est aussi pris aux gendarmes lors de leur intervention.

Un homme particulièrement violent a été condamné à deux ans de prison ferme après une soirée mouvementée jeudi soir à Loches, les habitants du centre de la commune ont sans doute entendu des cris et des insultes dehors ce soir-là. L'homme de 32 ans, très alcoolisé s'est rendue chez son ex-femme qu'il a frappé. La voisine a tenté d'intervenir, alertée par le bruit, elle aussi a été victime de coups. Il a ensuite copieusement insulté les gendarmes arrivés sur place pour intervenir tout en dégradant leur voiture. Il était jugé en comparution immédiate vendredi au tribunal correctionnel de Tours pour ces violences sur son ex femme mais aussi pour "outrage à agent dépositaire de l'ordre public". Il a donc été condamné à deux ans de prison ferme et incarcéré dans la foulée.