Loches : elle lance un appel à témoins, alors que son chien a été tué d'un coup de fusil

A Loches, la propriétaire de Rajah, un chiot de six mois de race bas-rouge, lance un appel à témoins pour tenter de comprendre ce qui s'est passé lundi dernier, le 2 novembre. Son animal a été victime d'un tir de fusil de chasse à bout portant. Les faits se sont produits près du stade de rugby et du lycée Thérèse Planiol.

C'est Julie Piot, sa propriétaire, qui le découvre à l'extérieur de sa maison lundi midi. L'animal est blessé, avec "un trou de la taille de mon poing" assure la jeune femme. Le vétérinaire chez qui le chien va alors être emmené, et qui n'a pas réussi à le sauver, confirme la présence de plombs grâce à une radio. "En le caressant, on sentait des plombs jusqu'à son épaule" détaille-t-elle.

Un appel à témoins relayé sur les réseaux sociaux

Julie Piot veut désormais comprendre ce qui s'est passé. Elle a déposé une plainte à la gendarmerie de Loches. Et elle a aussi distribué des affiches dans les boîtes aux lettres de son quartier. Un appel à témoins qu'elle a aussi relayé via sa page Facebook, et qui a été massivement partagé. On y voit des photos de son chien, et une image de la radio montrant les plombs dans le corps de l'animal. "Je veux savoir pourquoi on l'a abattu. J'attends une explication, même anonyme".

Le fait même que son animal ait été tué d'un coup de fusil de chasse lui pose question. "Qui a le droit de tirer autour de chez nous un lundi matin ? Personne! On entend régulièrement des coups de feu, alors que la chasse n'est pas autorisée".

Julie Piot a inscrit son numéro de téléphone sur son appel à témoins, elle espère ainsi en savoir plus sur la mort de Rajah.