Loches : interpellation d'un homme soupçonné de cambriolages et dégradations de véhicules

Loches, France

Un homme de 37 ans a été interpellé la semaine dernière par les gendarmes de la compagnie de Loches. Il est soupçonné de vols et dégradations de véhicules pendant les mois de juin et juillet. Il serait l'auteur de cambriolages au magasin Aldi, à la cafétéria le Grand Large, à l'agence Manpower et chez Allianz assurance. Il a été confondu après un travail minutieux des enquêteurs. Placé en garde à vue cet homme de 37 ans devra répondre prochainement de ses actes devant la justice,

Par ailleurs, toujours dans le secteur dévolu à la compagnie de Loches, un homme de 20 ans a été interpellé récemment pour un vol par effraction commis au magasin La Charette à Truyes dans la nuit du 5 au 6 août, et une tentative d'effraction 4 jours plus tard, toujours dans le même magasin. L'homme interpellé a reconnu les faits.