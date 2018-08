Loches, France

L'homme de 44 ans qui a tiré sur un gérant de kebab "la Plancha", vendredi soir au passage du Menou à Loches était jugé lundi après-midi en comparution immdiate par le tribunal correctionnel de Tours. Il a été condamné 2 ans de prison ferme et obligation de soins. La victime a été blessée au tibia par le projectile. Une plaie d'un demi-centimètre.

Cet homme condamné cinq fois par la justice pour vol avec arme, violence avec arme, conduite en état alcoolique, a surtout été condamné par une cour d'assises à huit ans de réclusion criminelle pour avoir tiré sur un enfant qui jouait sur une aire de jeu et qui faisait trop de bruit. C'était en 2004. A l'audience de ce lundi après-midi, l'auteur du tir a expliqué avoir agit sous l'emprise de l'alcool, et pour apaiser des vieux démons.

Condamné à huit ans de réclusion en 2004 pour avoir tiré sur un enfant

A la barre en effet, l'homme mal rasé et le visage buriné explique son parcours judiciaire par un stress post-traumatique après deux années de service militaire passées à Sarajevo. Sans emploi après huit ans dans l'armée, le prévenu explique boire jusqu'à un litre de whisky par jour mais aussi de la bière "pour effacer ce passé douloureux, ce traumatisme". Il n'en dira pas plus. Vendredi dernier, alors qu'il vient de recevoir une convocation en justice pour avoir proféré une menace de mort contre le patron de la Plancha, il décide depuis sa fenêtre de lui tirer dessus vers 21h à l'aide d'une carabine à air comprimé pour, explique-t-il, _"_s'amuser, pour faire peur et le piquer un peu". L'homme a bu, 0,93 mg d'alcool par litre de sang expiré.

je veux me faire soigner Madame la juge

L'unique plomb atterrit dans le tibia du patron de la Plancha assis à la terrasse extérieure de son établissement, provoquant une plaie d'un demi-centimètre. Si la plaie est superficielle, le patron du restaurant affirme à l'audience avoir peur pour lui, son épouse et ses clients, d'autant plus que le tireur a déjà été condamné en 2004 à huit ans de réclusion pour des tirs sur un enfant. Finalement, l'homme écope de deux ans ferme et obligation de soins psychiatriques. "Je veux me faire soigner Madame la juge", conclut-il a l'énoncé du jugement.

L'homme, comme lors de sa condamnation par une cour d'assises en 2004, ne pourra plus posséder d'arme pendant cinq ans. Il a aussi interdiction d'approcher les victimes et les abords du Kebab.