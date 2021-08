Loches : la place de Verdun rénovée, l'hôtel quatre étoiles de la cité royale ouvert

À Loches, une partie du centre-ville est en rénovation. Débutée en décembre 2020, la première et plus grosse partie des travaux concernait le carré de la place de Verdun. Cette phase est terminée depuis début août. Elle a coûté près de 1.200.000 €.

Lorsque les travaux seront terminés, le prix total devrait atteindre 3.400.000 €, subventionné à 80 % par l'état, la région et le département. Des rénovations qui "donnent un petit côté classe à la ville, ça fait vraiment plus propre, plus joli, plus clair plus luxueux", juge Arnaud, un Lochois.

La place de Verdun à Loches en 2019 avant les travaux de rénovation. - © Google Street View

En revanche, "avec l'herbe, le ciment, l'enrobé, tout ne va pas bien se mélanger, ce n'est pas gagné que ça vieillisse très bien", craint Laurent, un autre local

Un hôtel quatre étoiles

Les travaux de rénovation ont notamment permis de mettre en valeur l'ancien palais de justice. Angélique, lochoise, estime que "ça aurait été dommage de laisser un bâtiment aussi beau, continué à se délabrer et de rien en faire".

L'hôtel quatre étoiles de la cité royale de Loches a gardé la décoration de l'ancien palais de justice. © Radio France - Chadi Yahya

L'ancien palais de justice est désormais un hôtel quatre étoiles, l'hôtel de la cité royale, qui a conservé certains aspects du lieu. Un véritable atout estime Clency Palmier, directeur d'exploitation de l'hôtel : "Les clients sont toujours émerveillés lorsqu'ils voient le mélange de l'ancien et du moderne."

L'hôtel devait ouvrir mi-juin, à cause des pénuries de matières premières liées à la Covid-19, il vient d'ouvrir le vendredi 6 août. Ils sont une trentaine de quatre étoiles en Indre-et-Loire. L'établissement a un public qui n'est pas uniquement celle qu'on pourrait imaginer pour un 4 étoiles avec "beaucoup de Lochois au niveau du restaurant et une clientèle régionale au niveau de l'hôtel".