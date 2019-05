Loches : la ville a porté plainte après le jet de cocktail molotov contre la porte de la mairie

Loches

Un cocktail molotov a été jeté ce dimanche vers 8h contre la porte principale de la mairie de Loches. La porte a commencé à se consumer mais l'incendie n'a pas eu le temps de se propager grâce à l'intervention d'un habitant, un propriétaire de chambre d'hôtes, qui a jeté un sceau d'eau sur la porte et a appelé les pompiers. Le maire Marc Angenault explique que les faits se sont déroulés entre 7h et 8h, car le service propreté de la ville est passé à 7h et n'a rien vu. Le gérant de chambres d'hôtes est lui intervenu à 8h. La ville de Loches a porté plainte ce lundi. Le maire ne comprend pas ce genre d'incivilités, et ne fait pas de lien avec un feu de poubelle enregistré en plein centre-ville un mois auparavant.

Une enquête de gendarmerie est en cours. Elle va débuter par l'exploitation de la vidéosurveillance.