Loches : un conducteur grièvement blessé dans un choc frontal ce mardi matin

Loches, France

Le soleil pourrait être la cause d'un accident de la route survenu ce mardi matin sur la rocade de Loches vers 9h. Il s'agit d'un choc frontal entre deux voitures. Les 2 conducteurs ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été transporté au CHU Trousseau à Tours. L'autre blessé a été emmené à l'hôpital de Loches. Cet accident a entraîné la fermeture de la rocade de Loches durant plus d'une heure et demi. L'accès au Leclerc était impossible et des déviations ont été mises en place.