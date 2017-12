La gendarmerie de Loches a déployé d'importants moyens depuis le début de l'après-midi pour tenter de retrouver une collégienne de 13 ans qui s'est égarée en forêt de Loches lors d'une course d'orientation. Les recherches se poursuivent.

Loches, France

De nombreux moyens de la gendarmerie sont engagés depuis le début d'après-midi ce mardi, en forêt de Loches pour tenter de retrouver une jeune collégienne de 13 ans. L'adolescente s'est égarée lors d'une course d'orientation. Deux équipes cynophiles, un hélicoptère et plus de 25 gendarmes participent aux recherches qui se poursuivent.