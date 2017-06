Lochois : 7 hommes mis en examen et écroués dans le cadre du vaste coup de filet anti-drogue

Mardi, une centaine de gendarmes appuyés par l'antenne local du GIGN et plusieurs équipes cynophiles avaient mené de nombreuses perquisitions dans le cadre d'un vaste coup de filet anti-drogue. Sur les 16 personnes en garde à vue, 7 ont été mises en examen et incarcérées.

7 hommes ont été mis en examen et écroués, jeudi et vendredi à Tours. Ils avaient été interpellés mardi matin, lors d'un coup de filet qui a mobilisé une centaine de gendarmes, et l'antenne locale du GIGN. L'opération avait été décrite par un enquêteur comme la plus grande opération anti-drogue menée depuis des années dans le Lochois.

9 autres personnes, interpellées mardi au même moment, ont été remises en liberté.