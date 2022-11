Lochois : À Montrésor, le service jeunesse "dégoûté" par le vol de vélos destinés aux jeunes de la commune

"Ils se sont donnés, ils se sont investis", le directeur adjoint du service jeunesse de la ville de Montrésor ne cache pas sa déception. Deux vélos achetés par les jeunes de la commune ont été volés ce week-end.

Des petits boulots pour financer deux vélos

Achetés il y a trois ans, ces vélos sont surtout l'aboutissement d'un projet collectif mené avec les jeunes de Montrésor. "Au début on récupérait des vélos en déchetterie pour les réparer", explique Sébastien Montcourant, le directeur adjoint du service jeunesse. "Puis ils ont voulu acheter leurs vélos, et ça leur a pris six mois".

Pour trouver les fonds, les jeunes ont multiplié les petits boulots. "On passait avec le minibus pour récolter les déchets chez les gens et les déposer à la déchetterie, se souvient Sébastien Montcourant. Le but était aussi d'aller vers les personnes qui avaient le moins de mobilité."

"Un projet commun et un engagement de leur part"

Aujourd'hui, les ados qui ont participé au projet ont grandi et ne sont plus au service jeunesse "mais je pense qu'ils sont aussi déçus que nous car c'était un projet commun et un engagement de leur part de se dire que les vélos ne sont pas que pour eux mais pour tout les jeunes qui viennent à Montrésor."

Les jeunes de Montrésor comptent bien continuer à pédaler. Ils ont présenté un projet pour le budget participatif du département.