Incendies à Locoal-Mendon : les habitant se mobilisent pour aider les pompiers

A Locoal-Mendon dans le Morbihan, tout le monde met la main à la pâte, mardi 9 août. Devant ce corps de ferme laissé à disposition par ses occupants, ils sont nombreux à apporter de quoi manger. Nelly a ramené une salade : "On l'a faite avec les enfants, chacun a donné un petit coup de main, c'est normal." Il y a aussi du bœuf bourguignon mijoté par un habitant. Philippe, un ancien pompier, vient lui livrer des plateaux repas faits par un traiteur.

Et pour gérer cette logistique, Sandrine et Anne-Isabelle qui travaillent toutes les deux dans la restauration et ont décidé mettre à profit leur expérience. "C'est impossible de rester sans rien faire", explique Sandrine. "Il faut qu'on leur apporte le peu de ce qu'on peut leur apporter : du réconfort, de la logistique." Un savoir-faire qu'elles mettent au service des pompiers, "comme certains commerçant proposent leurs locaux par exemple." "Notre mission, c'est de mettre en ordre les buffets, préparer des sandwichs, d'aiguiller les pompiers qui arrivent".

Une partie seulement du repas prévu par les habitants de Locoal-Mendon. © Radio France - Léa Giraudeau

Et il y en a une qui prend son job très au sérieux, c'est Anne-Gaëlle. Elle prépare des sandwichs à la chaine pour nourrir les pompiers alsaciens qui viennent d'arriver en renfort. "Et ça mange les pompiers alsaciens", plaisante-t-elle, sans perdre le rythme. Mais tous n'ont pas le temps de s'assoir et de manger alors elle confectionne des "petits lots", comme des paniers repas, pour qu'ils puissent les prendre avec eux, et les emmener aux collègues restés près de la ligne de feu.

Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir se détendre un peu, Jérôme a apporté des huitres de la Ria d'Etel. "On s'est dit que ça leur ferait un petit réconfort, un peu de fraicheur". Et ce n'est pas pour déplaire à "Lulu", pompier depuis 25 ans._"_J'ai jamais vu ça", s'amuse-t-il. Yann est lui aussi très reconnaissant. "On ne peut que les remercier. On ne dort pas beaucoup mais la chaleur humaine nous suffit."

Des enfants ont également déposé des dessins à l'attention des pompiers. © Radio France - Léa Giraudeau

Une solidarité qui s'exprime aussi face aux flammes. La maire de Locoal-Mendon, Karine Bellec tient également à souligner l'intervention des habitants. "Je les voyais taper dans les champs avec leur pelles pour éteindre les flammèches. Et puis les agriculteurs se sont mobilisés d'une manière incroyable !" Plus de 20 camions citernes ont notamment pu soutenir les pompiers face aux flammes, qui ont ravagé plus d'une centaine d'hectares.