Logement au Pays basque : la nouvelle règlementation de l'agglomération suspendue par le tribunal

Le tribunal administratif de Pau suspend ce vendredi la nouvelle réglementation "anti AirBnB" prise par l'agglomération Pays basque. Elle prévoyait l'instauration d'une compensation, et était effective depuis le 1er juin

En novembre dernier, entre 6.500 et 8.000 personnes avaient manifesté à Bayonne pour dénoncer le mal logement au Pays basque

Elle n'aura tenu que trois jours. La réglementation votée et mise en place par l'agglomération Pays basque pour limiter le nombre de locations saisonnières de courte durée a été suspendue par le tribunal administratif de Pau ce vendredi.

L'agglomération Pays basque avait en effet adopté le 5 mars dernier une nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er juin dernier, et instaurait une règle de "compensation" sur 24 communes de la zone tendue. Une cinquantaine de propriétaires et une vingtaine de sociétés avaient saisi la justice. Ils avaient déposé un référé-suspension le 3 mai, contestant la légalité de nouvelle réglementation. Selon l'avocat Victor Steinberg qui défend plusieurs propriétaires de logements, "la juridiction administrative répond par la positive", et détaille que "dans la mesure où, en raison des caractéristiques locales, tenant à la rareté, voire à l’inexistence des locaux éligibles à la compensation dans certaines communes, l’obligation de compensation prévue par ce texte ne sera pas susceptible d’être satisfaite".

Jugée sur le fond l'an prochain

Une bonne nouvelle pour les propriétaires que défend Victor Steinberg: "pour eux, c'est un immense soulagement, notamment pour ceux qui vivent de la location meublée touristique : les professionnels, des sociétés de conciergerie, qui étaient très inquiètes puisque leur modèle économique risquait de s'effondrer". Une première victoire pour l'avocat et ses clients, à consolider selon lui "parce que le texte n'est que suspendu, il va falloir maintenant obtenir son annulation". Le dossier sera jugé sur le fond en début d'année prochaine, en attendant, l'ancienne réglementation en date de septembre 2019 restera en vigueur.