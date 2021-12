Logement social à Martigues : la directrice du patrimoine de la SEMIVIM placée en détention

Après des mois d'enquête, la directrice du patrimoine de la SEMIVIM est placée en détention et mise en examen des chefs de corruption passive, favoritisme et prise illégale d'intérêts. Son compagnon est également incarcéré. Le maire de Martigues va aborder le sujet en conseil municipal ce soir.

L'enquête continue et s'accélère dans le dossier de la Société d'Economie Mixte Immobilière de la Ville de Martigues (SEMIVIM), qui gère environ 3.000 logements sociaux sur la ville. Après une enquête de plusieurs mois, le parquet de Marseille annonce ce vendredi que la directrice de la SEMIVIM et son compagnon sont incarcérés après avoir été placés en garde à vue et mis en examen.

Dès mardi, une série de perquisitions et d'interpellations ont abouti à la garde à vue de sept personnes dont la directrice du patrimoine de la SEMIVIM et son compagnon, également employé par la société d'économie mixte. Des entrepreneurs sont également concernés, suspectés d'avoir rémunéré le couple par divers moyens (versements de sommes de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, paiement de voyages à l'étranger ou encore de matériaux de construction) "en contrepartie de l'octroi de marchés publics", selon le parquet de Marseille.

Un système de corruption où des entrepreneurs payaient des voyages ou versaient de l'argent contre des marchés publics

Le début de l'affaire remonte à avril 2021. Des informations recueillies dans le cadre d'une autre procédure et laissaient entendre l'existence d'un système de corruption au sein de la Société d'Economie Mixte Immobilière de la Ville de Martigues. Une enquête préliminaire est donc ouverte le 9 avril 2021 par le Parquet de la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de Marseille et confiée à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. L'enquête a permis, au travers notamment d'interceptions téléphoniques et d'investigations financières, de confirmer les éléments. Une information judiciaire a donc été ouverte le 14 octobre 2021 pour des chefs de corruption active et passive, trafic d'influence actif et passif, favoritisme et recel de ce délit ainsi que prise illégale d'intérêts et recel de ce délit. Les faits sont susceptibles d'avoir été commis sur une période débutant au 1er janvier 2019.

A l'issue des mesures de garde à vue débutées mardi, conq personnes ont été déférées au juge d'instruction ce jeudi. La directrice du patrimoine de la SEMIVIM est mise en examen des chefs de corruption passive, favoritisme et prise illégale d'intérêts et placée en détention provisoire. Son compagnon est mis en examen des chefs de corruption passive, trafic d'influence passif, favoritisme et prise illégale d'intérêts et incarcéré provisoirement. Les trois entrepreneurs concernés sont mis en examen des chefs de corruption active, trafic d'influence actif, recel de favoritisme et recel de prise illégale d'intérêts et placés sous contrôle judiciaire, une mesure impliquant notamment le paiement de cautionnements allant de 40.000 à 200.000 euros.

Le maire de Martigues Gaby Charroux, également PDG de la Semivim, abordera ce sujet dès ce vendredi soir, lors du conseil municipal qui débute à 17h45.