Logement social : une convention dans la Drôme pour accélérer l'expulsion des délinquants

Cette convention veut renforcer la sécurité et la tranquillité dans l'habitat social dans la Drôme. Elle prévoit que le bailleur social (Valence Romans Habitat) soit informé au plus vite lorsque des enquêtes de police ou des procédures judiciaires identifient des fauteurs de troubles dans les quartiers et qu'ils sont eux-mêmes locataires de logement sociaux. VRH pourra ainsi engager plus facilement des procédures d'expulsion afin de ramener le calme dans les immeubles. Communiquer rapidement ces informations au bailleur social c'est plus que nécessaire pour le procureur de la République Laurent de Caigny " Si on m'emmerde le lundi, il faut que le mercredi si les choses sont constatées et bien que les constats soient disponibles". Le procureur assume la manière triviale dont il le dit car pour lui, justement, on regarde ces phénomènes en pensant que c'est la vie de tous les jours. "Non, ce n'est pas la vie de tous les jours. Il n'est pas normal que des gens urinent dans une cage d'escalier. Il n'est pas normal que les boîtes aux lettres soient défoncées. Qu'elles servent de caches pour des produits stupéfiants". Et pour le magistrat, bien évidemment, si ses enquêtes "permettent de dire que c'est telle personne qui urine, qui casse les ampoules, qui fait en sorte qu'il y a de l'insécurité, eh bien, il faut, quand on a des procédures qui permettent de dire qui sont les auteurs de ces faits là, permettre aussi au bailleur social d'agir. Et pour que VRH agisse il faut lui transmettre les noms. Laurent de Caigny conclut : "ce n'est pas normal d'être locataire et d'empêcher les autres locataires d'avoir une tranquillité".

La convention signée entre les différents partenaires doit permettre de ramener le calme et la sécurité dans les immeubles squattés par exemple. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Pour Annie-Paule Tenneroni, la présidente de Valence Romans Habitat, avoir les noms des personnes identifiées par la police et la justice, voire condamnées, c'est essentiel : "Ce sont 2 à 3 % de nos locataires qui pourrissent la vie des habitants dans nos quartiers, pour les 97 % autres qui veulent vivre tranquillement." Grâce à cette convention cela permettra au bailleur social d'avoir des informations qu'il n'avait pas jusqu'à présent : "Par exemple aujourd'hui, dans un certain nombre de procédures qui sont engagées, nous n'avons pas le résultat de la procédure. Là on aura aussi les noms d'un certain nombre de délinquants qui agissent sur ces quartiers et qui sont nos locataires ou dont les parents sont locataires."

Recours plus aisé a la force publique pour déloger les squatteurs

Ce que ça va changer ? Et bien cela va permettre au bailleur social d'étayer ses procédures de demandes d'expulsions à partir d'éléments concrets. Puisque dans cette convention aussi, le procureur comme les services de l'Etat s'engagent à fournir le concours de la force publique de façon plus rapide et plus efficace. Car pour l'instant cela demande énormément de temps de faire déloger un squat par exemple. La présidente de VRH précise : " jusqu'à présent il nous fallait étayer le fait que les gens avaient envahi ces immeubles, il fallait le faire constater par un huissier. Cette procédure est assez longue, il faut vérifier qu'il n'y ait pas des enfants en bas âge par exemple, qu'il n'y ait pas non plus de personnes vulnérables. Et finalement, au bout du bout, eh bien, une grande difficulté à obtenir ces expulsions." Ce qu'Annie -Paule Tenneroni attend aussi de cette nouvelle façon de faire avec les autorités judiciaires et les forces de l'ordre c'est le recours plus aisé à la force publique lorsque des décisions d'expulsions sont prononcées par les juges. "Parce que, bien évidemment, on ne va pas expulser comme ça. Quand vous vous retrouvez avec une vingtaine d'individus sur toute une cage d'escalier, ce n'est pas possible. Donc il faut effectivement pouvoir bénéficier de ce concours de la force publique. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette convention, on pourra le faire plus facilement." Et il y en a bien besoin selon la présidente : "On a une problématique de squat sur plusieurs quartiers de Valence aujourd'hui qui doit être absolument résolue parce que là aussi, c'est inacceptable qu'un certain nombre d'individus qui se sont emparés de logements sociaux, se branchent sur l'électricité des parties communes, dégradent des logements sans que nous n'ayons de possibilité pour l'instant de faire aboutir des expulsions." VRH gère environ 10.500 logements sociaux dans les quartiers de Fontbarlette, du Plan, du Polygone, de la Chamberlière et de Valensolles a Valence mais aussi dans celui de la Monnaie à Romans-sur-Isère.