Logement au Pays Basque : une nouvelle agence immobilière taguée à Hasparren

"E.H. EZ DA SALGAI". Les lettres rouges claquent sur la vitrine de l'agence immobilière. Encore une, taguée de l'inscription "le Pays Basque n'est pas à vendre". Une déclaration en forme d'avertissement en pleine crise du logement qui ne touche plus seulement la côte mais s'étend rapidement vers l'intérieur du territoire. Cette fois, c'est une agence du centre-ville d'Hasparren qui a été visée dans la nuit de jeudi à vendredi. Les gendarmes ont procédé aux constatations ce samedi matin.

ⓘ Publicité

Les inscriptions dénonçant la spéculation immobilière se multiplient sur les murs et les vitrines d'officines du Pays Basque depuis près d'un an. À Hasparren, où c'était déjà arrivé, mais également à Urrugne, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Ustaritz, Saint-Pée-sur-Nivelle ou encore, plus récemment, Anglet . Des tags pour dénoncer la flambée des prix dans les communes basques et la spéculation immobilière qui s'accompagne d'une exaspération croissante de la population et notamment de la jeunesse basque .

À lire aussi Plus de 200 personnes manifestent à Saint-Pée-sur-Nivelle contre la spéculation immobilière