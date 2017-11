Loïc Réveille, le patron de Force Ouvrière dans le département, passe la main

Après 16 années à la tête du syndicat, Loïc Réveille a décidé de transmettre les commandes de FO à la nouvelle génération de syndicaliste. Il va malgré tout garder un pied dans le syndicat auquel il a adhéré alors qu'il n'avait que 20 ans.

Loïc Réveille, c'est un physique, une voix, une figure du syndicalisme mayennais. Cet enfant du département est né dans une fratrie de 4 enfants, une mère au foyer *_"une vraie mama italienne"\ *_et un père ouvrier-menuisier. C'est justement en voyant son père cumuler deux emplois pour faire vivre sa famille qu'enfant, Loïc Réveille, a été choqué, en colère. Alors au lycée ou plus tard pendant ses études, il était le premier à défendre les intérêts des autres. A 20 ans, il prend sa carte à Force Ouvrière et restera fidèle à ce syndicat.

D'Yves Patoux à François Zocchetto

En 1992, le maître-nageur à la piscine Saint-Nicolas fait un choix. Il se met en disponibilité pour se consacrer entièrement à l'engagement syndical. Un engagement surtout tourné vers ses collègues, les agents municipaux. Loïc Réveille a négocié avec des maires au style et au tempérament très différent, Yves Patoux, François d'Aubert, Roland Houdiard, Guillaume Garot, Jean-Christophe Boyer et aujourd'hui François Zocchetto. Après 16 années à la tête du syndicat, Loïc Réveille qui a 61 ans, a décidé de passer la main. Ce sera lors du congrès départemental de FO. Il a un dauphin, c'est un hospitalier, mais c'est aux instances dirigeantes du syndicat de valider ce choix.

Le portrait de Loïc Réveille dans Mayenne Reportage