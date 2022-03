Le meurtrier présumé de Federico Martín Aramburú, figure de l'ultradroite "instable" à la "violence débridée"

Arrêté en Hongrie après quatre jours de cavale, l'assassin présumé d'Aramburú, Loik Le Priol, est déjà bien connu de la justice et des services de renseignement. Décrit comme "instable" et à la "violence débridée", le militant d'ultra-droite avait été radié de l'armée pour motifs disciplinaires.

Ses propres "copains" le décrivent comme quelqu'un "qui avait toujours été fêlé"... Le portrait de Loïk Le Priol, principal suspect dans la mort de Federico Martín Aramburú, se précise, cinq jours après l'assassinat de l'ancien rugbyman argentin, samedi 19 mars en plein Paris. Ancien commando marine, figure de la mouvance d'ultradroite, réputé "instable" et connu pour "sa violence débridée", il a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi en Hongrie au poste frontière de Záhony, lors d'un contrôle d'identité par la police hongroise, alors qu'il tentait de franchir la frontière avec l'Ukraine.

Le suspect a expliqué avoir "un passé militaire et qu'il se rendait en Ukraine pour combattre", détaille la police hongroise. Trois couteaux, utilisés par les militaires, ont été saisis dans sa voiture. Déjà connu de la justice, il est également suivi par les services de renseignement français.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ancien militant au sein du Groupe union défense (GUD), un syndicat étudiant d'extrême-droite dissout en 2017, il doit être jugé le 1er juin prochain pour "violences aggravées" dans une autre affaire. En octobre 2015, Loïk Le Priol et quatre autres "Gudards" avaient violemment tabassé et humilié un ancien dirigeant du syndicat, le forçant à se déshabiller sous les coups. Ultra-violente, l'agression avait été filmée et les vidéos partiellement diffusées par Mediapart : on y voit la victime nue, recouverte de sang, supplier ses agresseurs. Le procès a été renvoyé deux fois. "Il était connu comme un individu à la violence débridée [...] particulièrement incontrôlable, y compris avec ses propres camarades", explique à l'AFP le politologue Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême-droite.

Radié de l'armée pour motifs disciplinaires

Mais Loïk Le Priol est déjà passé par les tribunaux : il a été condamné à l'âge de 19 ans pour des violences et à quatre mois de prison avec sursis à 23 ans pour des violences volontaires en réunion et conduite en état d'ivresse, selon les informations du journal Marianne.

Formé à l'Ecole des mousses de la Marine nationale à Brest, entre 2010 et 2011, Le Priol a été affecté au commando marine de Montfort au sein duquel il a participé à des opérations extérieures au Mali et à Djibouti entre 2013 et 2015. Il est rapatrié en France en juillet 2015 sur recommandation des médecins militaires en raison d'un état de stress post-traumatique sévère, avant d'être radié de l'armée pour motifs disciplinaires selon la Marine nationale.

Le meurtrier présumé de Federico Martín Aramburú est aussi connu pour avoir lancé en 2016 une ligne de vêtements conçue "par les blancs, pour les blancs", intitulée "Babtou Solide". Des YouTubeurs identitaires comme Baptiste Marchais et Julien Rochedy avaient posé avec ces t-shirts.

Un mandat d'arrêt européen avait été délivré contre Loïk le Priol. Il devrait être remis aux autorités françaises dans les prochains jours. Le deuxième suspect a lui aussi été arrêté par a brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Nantes à Sablé-sur-Sarthe. La conductrice présumée de la voiture a elle été mise en examen et incarcérée.