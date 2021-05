Loir-et-Cher : deux personnes retrouvées mortes dans une maison après un incendie à Binas

Deux personnes ont été retrouvées mortes ce dimanche matin très tôt, aux alentours de 2h du matin dans une maison de Binas, dans le Loir-et-Cher, après un incendie qui a ravagé l'habitation. Selon le procureur de Blois, Frédéric Chevallier, que nous avons contacté, la piste criminelle n'est pas privilégiée à première vue.

Il reste à identifier le second corps

L'incendie a détruit complètement la maison. Les deux corps découverts dans les décombres sont celui d'un homme et un autre non identifié. D'après les informations de La Nouvelle République, confirmées par le procureur de Blois, il s'agirait de deux adultes vivant en couple âgés de 52 et 49 ans.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Vendôme et une autopsie des corps sera effectuée dans les prochains jours.