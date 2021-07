Loir-et-Cher : une enquête ouverte sur une association créée par Nicolas Perruchot

Le parquet de Blois ouvre une enquête pénale préliminaire, après les révélations de la cellule investigation de Radio France et de France 3, sur la troublante gestion de l’association de Nicolas Perruchot, ex-président du Loir-et-Cher, indique le procureur de la République Frédéric Chevallier dans un communiqué. Elle doit permettre de "vérifier les conditions de fonctionnement" de l'Observatoire du dialogue social (ODS) et les versements de l'association sur les comptes personnels de Nicolas Perruchot.

La PJ de Tours chargée de l'enquête

L'association ODS, créée en 2018 par l'ancien maire de Blois pour “effectuer des études et recherches sur la vie syndicale et politique en toute indépendance ; alimenter le débat intellectuel par ses débats et ses travaux ; gérer les ressources liées au mécénat, au parrainage ou à des dons divers", a versé plusieurs milliers d'euros sur le compte privé de Nicolas Perruchot, en un an et demi. Des avances de trésorerie, assure son avocat, "destinées à financer la création du blog et du site internet" de l'association. Un projet abandonné par l'ancien député de Loir-et-Cher, qui, selon son conseil, a remboursé les sommes. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Tours.

