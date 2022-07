Loire : 150 pompiers mobilisés ce lundi sur deux incendies simultanés

Plusieurs dizaines de pompiers de la Loire sont mobilisés ce lundi 18 juillet pour intervenir sur deux incendies, qui se sont déclarés peu après 13 heures dans les gorges de la Loire et à Maclas, dans le Pilat.

Les incendies se multiplient dans la Loire. Ce lundi 18 juillet, le SDIS 42 a été appelé vers 13 heures dans les Gorges de la Loire et dans le Pilat. Vers 13h10, un premier appel pour un incendie à proximité du barrage de Grangent, dans les gorges de la Loire, entre les communes de Chambles et de Saint-Just-Saint-Rambert. Une cinquantaine de pompiers et une quinzaine de véhicules ont été déployés.

20 minutes plus tard, c'est au sud du massif du Pilat, à Maclas, qu'un incendie s'est déclarée sur un crêt. En fin d'après-midi une centaine de pompiers sont sur place, avec une trentaine de véhicules. Le maire de Maclas, Hervé Blanc, déclare sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne Loire que le feu s'étale désormais sur 16 hectares, et que plusieurs autres parcelles sont menacées.

Deux opérations très compliquées

Les deux incendies se sont déclarés sur des secteurs difficiles d'accès. Dans les gorges de la Loire, le SDIS a dû mobiliser ses bateaux pour accéder aux berges. Dans le Pilat, les flammes touchent de la prairie sur le plateau, mais aussi un crêt plus boisé. "C'est du résineux, explique Hervé Blanc, c'est pour ça que la propagation s'est faite de manière très rapide."

Des opérations parties pour durer

Près de 200 pompiers de la Loire sont mobilisés ce lundi pour éteindre ces deux feux, avec des camions, des bateaux, des hélicoptères. À Maclas, à la limite avec l'Ardèche, trois maisons ont du être évacuées. Des pompiers de l'Isère et de l'Ardèche sont venus prêter main forte. Le lieutenant-colonel Patrick Bouchard, du SDIS 42, concède que vu la difficulté de ces opérations, "ces deux interventions vont durer, on y sera cette nuit, on y sera encore demain."