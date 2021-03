Loire : 70.000 euros saisis lors du démantèlement d'un point de deal à La Ricamarie

Une nouvelle grosse prise pour les policiers stéphanois dans leur lutte contre le trafic de drogues dans la Loire. Ils viennent de démanteler un point de deal et de saisir 70.000 euros en argent liquide. Sept personnes ont été interpellés. C'est la 7e grosse affaire de ce genre depuis début 2021.

Les policiers stéphanois viennent de faire tomber un nouveau point de deal dans la Loire, situé sur la commune de La Ricamarie (Loire), secteur Méline-Montrambert. C'est la septième grosse affaire de ce genre depuis le début 2021. Signe d'une activité intense contre le trafic de stupéfiants dans le département.

Environ 100.000 euros de valeur confisqués sur cet unique point de deal

Les policiers ont procédé aux sept interpellations le 15 mars dernier. Sur ce point de deal à La Ricamarie, ils ont retrouvé 70.000 euros d'argent liquide, dont 50.000 cachés chez un mineur. Un lieu que fréquentait en moyenne une dizaine de clients toute la journée.

Saisie sur un nouveau point de deal démantelé à La Ricamarie © Radio France - Céline Autin

Les policiers ont aussi mis la main sur un kilo de résine de cannabis, une centaine de doses de cocaïne prêtes à être vendues, et plusieurs centaine de cigarettes de contrebande. En cumul avec l'argent liquide, le tout a une valeur de 100.000 euros. C'est la septième grosse prises des policiers stéphanois depuis le début de l'année. Il illustre une tendance à la diversification des ventes illégales : plus uniquement du cannabis, mais d'autres drogues ainsi que des produits de contrebande. Quatre des sept interpellés sont actuellement écroués et dans l'attente d'un procès.

Une activité intense des services de l'État en 2020

La lutte contre le trafic de stupéfiants s'est intensifiée sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur. Dans la Loire, en 2020, ont été ainsi saisis 600.000 euros, contre 400.000 l'année précédente, huit voitures, un quad, une mobylette et trois appartements. 63 trafics ont été démantelés, ce qui a entraîné un doublement des garde à vue.

Nouvelle saisie de produits stupéfiants à La Ricamarie. © Radio France - Céline Autin

Du côté des consommateurs, même répression. Depuis la mise en place l'amende forfaitaire délictuelle en septembre 2020, 367 clients ont été verbalisés. Cette activité se ressent du point de vue judiciaire. 13% des condamnations prononcées l'année dernière sont liées au trafic de stupéfiant, quand la moyenne nationale est à 9,5%. Depuis le premier janvier, 12% des comparutions immédiates concernent aussi ce trafic.

Pour rappel, selon une cartographie du ministère de l'Intérieur dévoilée en début d'année, la Loire se classe au 9e rang des départements ayant le plus fort taux de points de deal par habitants, "quasiment tous à Saint-Étienne", indiquent les autorités : une soixantaine sur les 4.000 répertoriés en France.